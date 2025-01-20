Губернатор Малков прокомментировал ликвидацию БПЛА над Рязанской областью

Губернатор Павел Малков дал комментарий по ликвидации беспилотников ночью над Рязанской областью. Пост глава региона утром 20 января опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Он напомнил: рад Рязанской области уничтожили два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет.

Напомним, в ночь на понедельник на окраине Рязани местные жители услышали громкие звуки, увидели вспышки в небе. Предположительно, они были связаны с работой ПВО.

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Чуть позже в Минобороны РФ доложили: в Рязанской области перехватили и уничтожили два беспилотника. Это была очередная атака украинских БПЛА на российские регионы. Дроны перехватили и в других областях. Всего ночью 20 января уничтожили 31 беспилотник.