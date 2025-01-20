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Фото: www.ryazan.gov.ru/
Происшествия

Губернатор Малков прокомментировал ликвидацию БПЛА над Рязанской областью

Валерия Мединская

Губернатор Павел Малков дал комментарий по ликвидации беспилотников ночью над Рязанской областью. Пост глава региона утром 20 января опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Он напомнил: рад Рязанской области уничтожили два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет.

Напомним, в ночь на понедельник на окраине Рязани местные жители услышали громкие звуки, увидели вспышки в небе. Предположительно, они были связаны с работой ПВО.

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Чуть позже в Минобороны РФ доложили: в Рязанской области перехватили и уничтожили два беспилотника. Это была очередная атака украинских БПЛА на российские регионы. Дроны перехватили и в других областях. Всего ночью 20 января уничтожили 31 беспилотник.

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