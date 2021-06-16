Главврача больницы Семашко отпустили из СК

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В социальных сетях появилась информация о возможном выходе главврача больницы Семашко Людмилы Сорокиной из СК.

Она ответила на телефонный звонок, однако отказалась давать комментарии. Пресс-служба регионального следственного управления не даёт никаких комментариев по факту задержания, а также освобождения Сорокиной.

В Минздраве информацию по этому вопросу не подтверждают, но и не опровергают.

Вчера Людмила Сорокина подтвердила своё задержание в разговоре с журналистом ТАСС.

Рязанцы создали петицию с требованием «прекратить преследование Сорокиной».

Задержание главврача связано с трагическим событием, произошедшим 9 июня. Предварительно из-за возгорания аппарата ИВЛ в больнице случился пожар. Пострадали пациенты. Трое лишились жизни в день ЧП, ещё одна женщина умерла в реанимации.