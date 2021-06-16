24.1 C
Рязань
Среда, 16 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Главврача больницы Семашко отпустили из СК

7info7
- Advertisement -

В социальных сетях появилась информация о возможном выходе главврача больницы Семашко Людмилы Сорокиной из СК.

Она ответила на телефонный звонок, однако  отказалась давать комментарии. Пресс-служба регионального следственного управления не даёт никаких комментариев по факту задержания, а также освобождения Сорокиной.

В Минздраве информацию по этому вопросу не подтверждают, но и не опровергают.

Вчера Людмила Сорокина подтвердила своё задержание в разговоре с журналистом ТАСС.

Рязанцы создали петицию с требованием «прекратить преследование Сорокиной».

Задержание главврача связано с трагическим событием, произошедшим 9 июня. Предварительно  из-за возгорания аппарата ИВЛ в больнице случился пожар. Пострадали пациенты. Трое лишились жизни в день ЧП, ещё одна женщина умерла в реанимации.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]