Четверг, 16 мая, 2024

Главой администрации Ухоловского района стал Сергей Сумин

Автор: 7info

Опубликовано

Фото ИД «Пресса»

Сергей Сумин стал главой администрации Ухоловского района Рязанской области. За его кандидатуру 15 мая единогласно проголосовали депутаты местной думы, сообщает сайт ИД «Пресса».

Сумину 32 года, он родился в Ухолове. В 2010 году закончил школу в посёлке, поступил в РГАТУ имени Костычева на факультет экономики и менеджмента (специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»).

С мая 2015 года трудится в администрации района, с 4 июня 2019 года был первым заместителем главы администрации.

С 16 сентября 2023 года Сергей Сумин исполнял обязанности главы администрации района.

Назначение прокомментировала в телеграм-канале первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.

«Работа на земле — самая сложная. Не буду приводить устоявшиеся штампы на эту тему. Ухоловский район возглавил Сергей Сумин. Весь его трудовой путь связан с родным районом. А когда каждый житель тебя знает — особая ответственность», — написала она.

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