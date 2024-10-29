Павел Малков встретился с олимпийским чемпионом Юрием Борзаковским

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с олимпийским чемпионом по легкой атлетике, спортивным директором Всероссийской Федерации легкой атлетики Юрием Борзаковским и руководством благотворительного фонда «Бирюзовый» по вопросам расширения сотрудничества.

Во встрече участвовали заместитель Председателя Правительства Рязанской области Наталья Суворова, министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов, олимпийский чемпион по легкой атлетике, спортивный директор Всероссийской Федерации по легкой атлетике Юрий Борзаковский, соучредитель благотворительного фонда «Бирюзовый» Кирилл Чиглинцев, член попечительского совета фонда «Бирюзовый» Антон Шариков.

Обсуждались вопросы оказания поддержки детям, которым требуется протезирование конечностей, сотрудничества региона с благотворительным фондом «Бирюзовый». На сегодняшний день в рамках взаимодействия два ребенка уже получили помощь. Создан реестр детей, которые в ней нуждаются. Речь также шла о взаимодействии с предприятиями области, проведении благотворительных ярмарок, встреч, концертов.

Особое внимание было уделено перспективам расширения сотрудничества Рязанской области и фонда «Бирюзовый» с участием Всероссийской Федерации легкой атлетики. Предложено провести в Рязани Межрегиональный благотворительный забег с приглашением подопечных фонда. «Важно системно оказывать помощь детям, нуждающимся в протезировании, подключая разные ресурсы. Дальше будем продолжать эту работу. Поддержим проект. Готовы оказать содействие в организации соревнований», – сказал Павел Малков. Он рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры в регионе, в том числе при благоустройстве парка в микрорайоне Агропром.

Соучредитель благотворительного фонда «Бирюзовый» Кирилл Чиглинцев поблагодарил Губернатора Павла Малова за всестороннюю поддержку. Спортивный директор Всероссийской Федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский отметил, что на средства, собранные в ходе забега, будут приобретены современные протезы для детей, используя которые они со временем тоже смогут участвовать в соревнованиях. По его словам, такой формат реализуется впервые. Будет несколько дистанций для детей и взрослых. Забеги одновременно пройдут в нескольких регионах страны, предположительно, в Международный день благотворительности.