Глава администрации Касимовского района Иван Бахилов подал в отставку, 12 апреля депутаты районной думы удовлетворили его заявление. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Контракт с Бахиловым, возглавлявшим администрацию района с декабря 2021 года, расторгнут с 13 апреля.

Напомним, Бахилов стал одним из двух кандидатов на пост мэра Касимова.

Исполнять обязанности главы администрации Касимовского района Рязанской области будет первый заместитель Владимир Куницын.