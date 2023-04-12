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Среда, 12 апреля, 2023
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Глава администрации Касимовского района Иван Бахилов подал в отставку

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Иван Бахилов, фото: Минтерпол Рязанской области

Глава администрации Касимовского района Иван Бахилов подал в отставку, 12 апреля депутаты районной думы удовлетворили его заявление. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Контракт с Бахиловым, возглавлявшим администрацию района с декабря 2021 года, расторгнут с 13 апреля.

Напомним, Бахилов стал одним из двух кандидатов на пост мэра Касимова.

Исполнять обязанности главы администрации Касимовского района Рязанской области будет первый заместитель Владимир Куницын.

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