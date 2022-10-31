ГК «Зеленый сад» планирует масштабировать проект Рязанского дома белого аиста в рамках комплексного развития территории в Борках

В 2020 году в регионе стал работать Рязанский дом белого аиста (РДБА). Инициатором и меценатом проекта стала компания «Зеленый сад»: управляющий директор Андрей Оришкевич собрал команду из ученых, журналистов, научных организаций и лично курировал проект по воссозданию популяции краснокнижного белого аиста на Рязанской земле.

За 2 года работы можно сделать вывод, что проект оказался успешным — задачу по восстановлению популяции птиц, практически исчезнувших на его территории за последние десятилетия, удалось реализовать! Кроме того, ученые собрали солидную научную базу, и этот опыт можно и нужно масштабировать! Орнитологи считают, что в области есть все подходящие условия для возрождения популяций редких видов белых птиц.

Центр реинтродукции по плану «Зеленого сада» может и должен превратиться в полноценный орнитологический парк в пойме Оки. В новом проекте Oka City застройщик предусмотрел наравне с жилыми домами парк «Белые птицы» и набережную.

В парке на основе опыта работы Рязанского дома белого аиста будут созданы вольеры, база для работы ученых, которые обратят внимание и на другие виды птиц, нуждающихся в защите и сохранении.

«Зеленый сад» ставит перед собой и просветительскую задачу. Так, в РДБА над каждым гнездом и в ключевых точках установлены круглосуточные видеокамеры, чтобы в любой момент все желающие могли подключиться к трансляции и посмотреть, как живут птицы, как растут птенцы, учатся есть и летать.

В парке «Белые птицы» запланировано еще больше:

создание площадок для наблюдения за птицами;

сотрудничество со школами и образовательные уроки в парке;

экологические акции и экскурсии для школьников и студентов;

экотропы для прогулок.

Планы по масштабированию Рязанского дома белого аиста в рамках проекта Oka City были представлены на профессиональную оценку Черной Виолетте Вячеславовне — аккредитованному эксперту НП «Ассоциация внутреннего и въездного туризма», руководителю Рязанского отделения Российского экологического общества.

Виолетта Вячеславовна внесла ряд конкретных замечаний по организации работы научного центра в новом месте, а также предложила предусмотреть создание на базе проекта «МУЗЕЯ реки Оки» и кластера непрерывного экологического образования.

«Территория предполагаемой реализации инновационного инфраструктурного проекта расположена в границах сформированного туристско-рекреационного кластера “РЯЗАНСКИЙ” и может стать одной из формирующихся туристско-рекреационных зон (северной хордой) г.Рязани. Считаем, что выполнение мероприятий инновационного проекта будет способствовать качественным изменениям в реализации национальных и федеральных проектов на территории муниципального образования г.Рязань: “Жилье и городская среда”, “Жилье”, “Формирование комфортной городской среды”, Туризм и индустрия гостеприимства”, “Развитие туристической инфраструктуры”».

Создание подобной территории — одна из ключевых идей проекта Oka City. Многоуровневый подход комплексного развития включает в себя не просто очищение территории и возведение новых зданий, а продуманную концепцию для совершенно нового уровня жизни, в которой учитывается реализация права человека на экологичное место для жизни, где комфорт, городские условия и природа гармонично дополняют друг друга.

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