Гаджет — лучший друг? Чем опасны телефоны и планшеты для ребёнка

Каждый хотя бы раз наблюдал такую картину: во время прогулки в коляске ребёнок увлечённо разглядывает экран телефона, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Или другая ситуация: очередь в детской поликлинике, и каждый второй ребёнок разглядывает что-либо в планшете. Родители счастливы, ведь малыш не капризничает, занят делом. Но каким? И что представляют собой последствия такого «спокойствия»?

За ответами на эти вопросы корреспондент 7info обратился к эксперту – практикующему логопеду Ольге Гулимовой. Уроженка Рязанской области закончила РГУ имени С. А. Есенина по специальности логопед, в течение двух лет работала в центре Марии Черняк, также в школе-интернате на Московском для слепых и слабовидящих детей. В последствие Ольга перебралась в Санкт-Петербург в коррекционный центр Анны Белик, получила опыт в реабилитационном центре «Логопрогноз», освоила новые методики и уже более 5 лет помогает детям с речевыми нарушениями в городе на Неве.

Как правило, большая часть информации, просматриваемая ребёнком в телефоне, вызывает и оказывает следующее воздействие:

Возбуждающий эффект на психику;

Привыкание;

Формирование модели поведения;

Увеличение гиперактивности (СДВГ, об этом мы писали ранее);

Нарушение поля зрения (сужение полей зрения).

Часть мультфильмов и коротких роликов, попадающих в объектив малыша, воспринимается как просмотр взрослым человеком обычной рекламы: отсутствует мозговая нагрузка, внимание на себе концентрирует яркая картинка. Происходит эффект «залипания». В дальнейшем развивается эмоциональная привязка, и ребёнка очень сложно «переключить» на какое-либо занятие, так как ежедневный просмотр видео трансформируется на уровень зависимости (например, как зависимость от сладкого).

При частом использовании планшетов и телефонов ребёнок фокусирует зрение в одной точке, в данном случае боковое зрение (поля) не задействуется. Внимание заострено только перед собой, он не видит, что происходит по сторонам. По этой причине происходит сужение полей зрения.

Возбуждающий эффект на психику происходит за счёт использования высоко и низкочастотной звуковой нагрузки (только вспомните реплики главной героини мультфильма «Маша и медведь»). А ещё нельзя не обратить внимание на то, как главная героиня ведёт себя с животными.

Из всего этого вытекает формирование модели поведения: ребенок фиксирует картинку, которая в последующем будет служить ему примером, то есть создается понимание реальности, для которой характерно то или иное действие. Давайте вспомнить топ-героев современных мультфильмов, например, Хагги-Вагги. Чему могут научить сюжеты данных мультипликационных роликов, где преобладает процесс уничтожения (убийства), использование различных видов оружия; заглавные персонажи – монстры, зомби, роботы с сиренами вместо головы? Отсутствие смысловой нагрузки. Происходит деградация.

Стоит выделить и просмотр роликов на другом языке. Если у ребенка изначально есть отклонение в развитии от нормы, то задержка речи может усугубиться, при частом просмотре видео с отличным от родителей языковым носителем (например, на английском). Возможно, перестройка на другой язык как основной, задержка понимания самой речи.