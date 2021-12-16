Финал Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН состоится 21 декабря

Во вторник, 21 декабря, во Дворце молодёжи состоится финал Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН. Об этом 7info cообщили организаторы события.

За победу в финале сразятся женская сборная из Санкт-Петербурга «Ещё», команда РГУ имени С. А. Есенина «За проезд передаём», команда «Третье дыхание» (Богородский городской округ) и представительницы АПУ ФСИН — «Армия прекрасных половин». Эти команды покорили сердца рязанцев на полуфинале Официальной Рязанской лиги, и готовы снова удивлять поклонников КВН яркими шутками и номерами.

Рязанцев ждёт увлекательное шоу, много музыки и смеха, поэтому уже сейчас советуем вам приобрести билеты.

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Финальная игра пройдёт накануне Нового года, а какой Новый год без подарков? Зрителей ожидает много сюрпризов, в том числе выступление приглашённых команд.

До встрече на финале Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН в 19.00 21 декабря.