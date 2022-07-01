Епихина ответила на претензию об условиях проживания в Рязани приехавших с Донбасса

Уполномоченная по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина ответила на второй вопрос волонтёра, которая работает с приехавшими в Рязань жителями Донбасса и Украины.

Напомним, первый вопрос касался оформления документов.

Второй вопрос: «Условия проживания плохие. Живут в общежитиях без ремонта…» «Речь идет о беженцах, которые проживают в РИРО…»

Ответ Епихиной:

С февраля 2022 года я посетила все ПВР, заходила в каждую комнату, смотрела условия проживания. Не смотря на это, по обращению проверили жилые комнаты, места общего пользования, поговорили с жителями в ПВР «РИРО». Все довольны условиями проживания. Уютные чистые, отремонтированные комнаты, новая мебель, телевизоры… В гостинице блочная система. В каждом блоке две электрические плиты, стиральная машина, микроволновая печь, эл.чайники и многое другое, что необходимо для жизни.

В гостинице есть буфет-раздаточная с обеденным залом на 25 мест, медицинский кабинет, комнаты для занятий с детьми. В холле аквариумы, места для детских колясок и велосипедов, стенды с информацией от всех министерств и ведомств, работодателей. Каждый желающий может взять бесплатно воду в 5-литровых бутылках столько, сколько нужно.

По итогам проверки нарушений условий проживания не выявлено. Но не могу не отметить, что обращение волонтера имеет ряд серьезных вопросов, которые нивелирует работу многих людей. Тех людей, которые работают в ПВР, создают все условия для комфортной жизни наших гостей. Оставаясь на работе сверхурочно, стараясь поддержать людей, которые оказались в трудной ситуации, пережили тяжелые события. От таких заявлений, у многих сотрудников ПВР «опустились руки». Когда делаешь хорошее дело, помогаешь людям по велению сердца тяжело слышать подобные обвинения. Надеюсь, мой пост хотя бы немного восстановит справедливость по отношению к людям, которые работают и помогают прибывшим людям из ЛНР, ДНР и Украины.