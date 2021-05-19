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Среда, 19 мая, 2021
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Экспертиза доказала причастность «нижегородского Чикатило» к убийству 12-летней девочки

Елена Лобанова
Фото Life
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Экспертиза, проведенная в ходе расследования убийства 12-летней девочки в Нижегородской области, доказала причастность обвиняемого, сообщает Life

Генотип на одежде, частях тела ребёнка совпал с генотипом подозреваемого Сергея Матюшина, получившего прозвище «нижегородский Чикатило». Следователи обнаружили нож, которым убили девочку. На орудии преступления нашли кровь погибшей. Те же следы обнаружили на велосипеде Матюшина. 

Специалисты выяснили, что мобильный телефон мужчины днём 13 мая находился в зоне совершения преступления.

Напомним, труп девочки нашли в лесу недалеко от ее дома 13 мая. Экспертиза показала, что над погибшей надругались, затем зарезали. Спустя некоторое время оперативники задержали подозреваемого. Соседи Матюшина рассказали о его «темном» прошлом.

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