Дома «Зелёного сада» оценит Российский союз строителей

В середине мая в Рязани состоится заседание правления Российского союза строителей. В центре обсуждения будут комплексное развитие территорий и подготовка строительных кадров на примере ГК «Зелёный сад». А на днях несколько жилых комплексов компании оценила главный редактор федерального отраслевого журнала «Строительная Орбита» Зарема Высоцкая.

Подробную экскурсию по объектам для неё провёл управляющий директор «Зелёного сада» Андрей Оришкевич. Он подчеркнул, что компания не просто строит дома, но и формирует комфортную среду, идеальную для жизни. В жилых комплексах сочетаются «умные» решения и надёжные системы безопасности, вся необходимая инфраструктура и эстетика дизайнерского озеленения.

Зарема Высоцкая посетила ЖК ITower, Pride Park и «Еврокласс». Она высоко оценила качественную архитектуру, благоустроенные дворы, наличие общественных пространств.

«Зелёный сад» — пример девелопера нового типа, для которого социальная миссия — не формальность, а стратегия. Компания создаёт новый облик рязанских микрорайонов — живых, тёплых, современных. Сегодня мы увидели, как в рамках проекта могут быть объединены качество, технологии, забота и долгосрочное мышление. Именно такой подход должен стать ориентиром для всей отрасли», — отметила Зарема Высоцкая. Реклама

Каждый из жилых комплексов «Зелёного сада» — пример воплощения концепции 15-минутного города, когда все необходимые для жизни объекты находятся в пешей доступности. К примеру, в ЖК «Еврокласс», который рассчитан в первую очередь на семьи с маленькими детьми, создана полноценная образовательная экосистема. Во дворах — уникальные детские площадки с зонированием, рядом несколько садиков и школ.

Прямо в доме — центр развития интеллекта «Boom KIDS», открытый при поддержке «Зелёного сада». Его также показали Зареме Высоцкой, продемонстрировав инновационные решения. Например, в центре есть робот, который идентифицирует ребёнка на входе, измеряет его температуру и отправляет информацию родителям. Также современным оборудованием оснащены кабинеты логопеда, нейропсихолога, преподавателей английского языка и творческих дисциплин.

Помимо руководства «Зелёного сада» с Заремой Высоцкой встретились представители Союза строителей Рязанской области. Они также высоко оценили инфраструктуру и динамику строительства ЖК «Еврокласс», подчеркнув, что объект полностью готов к тому, чтобы представить его правлению Российского союза строителей.