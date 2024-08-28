Дмитрий Боков рассказал о своем первом рабочем дне в должности и.о. ректора РГУ

Новый и.о. ректора Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина Дмитрий Боков на своей странице во «ВКонтакте» поделился впечатлениями о первом рабочем дне. Напомним, о его назначении на эту должность стало известно во вторник, 27 августа.

Дмитрий Боков подчеркнул, что РГУ — его родный вуз, который он окончил в 2004 году. В его стенах он проработал 9 лет. В 2013 году Боков перешел работать из университета в министерство образования Рязанской области на должность заместителя министра.