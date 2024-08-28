Среда, 28 августа, 2024

Дмитрий Боков рассказал о своем первом рабочем дне в должности и.о. ректора РГУ

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/minobrnaukiofficial

Новый и.о. ректора Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина Дмитрий Боков на своей странице во «ВКонтакте» поделился впечатлениями о первом рабочем дне. Напомним, о его назначении на эту должность стало известно во вторник, 27 августа.

Дмитрий Боков подчеркнул, что РГУ — его родный вуз, который он окончил в 2004 году. В его стенах он проработал 9 лет. В 2013 году Боков перешел работать из университета в министерство образования Рязанской области на должность заместителя министра.

— Помню этот день, как вчера, было очень волнительно. Теперь позади и 8 лет работы в Избирательной комиссии Рязанской области. Прошедшие годы профессиональной деятельности — это ценный, разноплановый опыт, который пригодится мне на новом месте, — пишет и.о. ректора РГУ. — Когда в 2013 году мои учителя и наставники говорили мне, что в будущем я обязательно должен вернуться в родной Alma Mater, я, конечно, не мог и подумать, что однажды его возглавлю. Благодарю за доверие Павла Викторовича Малкова и Министерство образования и науки РФ, сделаю всё возможное, чтобы принести пользу родному университету и вывести его на новый качественный уровень.

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