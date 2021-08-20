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Пятница, 20 августа, 2021
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Для рязанцев предложили ввести компенсацию на оплату детский спортивных секций

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Для рязанцев предложили ввести компенсацию на оплату детский спортивных секций

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Депутат Рязанской Облдумы (партия «Новые люди»), тренер по каратэ Вадим Польевтов предложил обеспечить компенсацию родителям на оплату спортивных секций для детей в Рязани за счёт регионального бюджета. Инициатива поможет семьям чаще пользоваться услугами спортивных клубов в городе.

Образование детей дошкольного и старшего возраста — одна из самых значительных статей расходов в бюджете российских семей не только в Рязанской области.

Детские секции должны быть доступными! При этом траты на услуги тренера, экипировку, инвентарь и дополнительные услуги порой такие, что родители не в состоянии оплатить спортивные занятия для своих детей. Хорошая идея, чтобы каждый работающий россиянин, проживающий в Рязани, мог вернуть до 40% затрат на спорт для своего ребёнка, — считает Польевтов.

По закону родители могут оформить получить компенсацию за обучение своего ребёнка в спортивном клубе в размере не более 13% от общей стоимости спортивных услуг. Есть ещё и нюанс: компенсировать за счёт государства можно только сумму, не превышающую 50 000 рублей – то есть получить в лучшем случае 6 500 рублей.

Физическая нагрузка раскрывает умственный потенциал детей, а также формирует оптимизм. Спортивные люди счастливее хотя бы потому, что при занятии спортом вырабатываются эндорфины и положительно влияют на наше настроение, — добавил Вадим Польевтов.

С 2022 года вступает в силу закон о налоговом вычете: это позволит россиянам получать НДФЛ с суммы до 120 000 рублей в год. Компенсировать будут расходы на лечение, обучение, ДМС, страховки и пенсионные взносы. Дополнительного лимита для спорта не было установлено, поэтому тем, кто потратил больше 120 000 рублей на лечение и обучение, закон не поможет сэкономить на НДФЛ.

В любом случае компенсация затрат на НДФЛ покрывает всего лишь 13% от общей суммы. Предлагается не останавливаться на налоговом вычете, а пойти дальше и увеличить компенсацию родителям   на оплату спортивных секций их детей до 40%.

С 17 по 19 сентября 2021 года кандидаты от партии «Новые люди» будут участвовать в выборах в Госдуму. Также на места в нижнюю палату парламента будут претендовать представители партий «Яблоко», Партия пенсионеров, ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду!», Российская партия свободы и справедливости, Российская экологическая партия «Зеленые» и других.

Рязанскую область от партии «Новые люди» представят Вадим Польевтов, Руководитель отделения партии Артур Завьялов и руководитель проекта «Право на дороги» Дмитрий Детинов. Всего на выборах в Госдуму от Рязани зарегистрировано 18 одномандатников.

Различные тезисы и предложения относительно улучшения здоровья детей и взрослых высказывают и другие партии. Например, в ЛДПР заявили о необходимости создания министерства питания, которое бы контролировало поставки продуктов в школы, вузы, ссузы и на большие предприятия. На высокую стоимость лекарств и низкие пенсии обратила внимание Партия пенсионеров. В партии «Справедливая Россия — За правду!» высказали мнение насчёт губительного влияния дистанционного образования на здоровье младшего поколения.

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