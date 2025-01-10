Директор «Чиж & Co» Асанов прокомментировал жалобы после концерта в Рязани

Директор группы «Чиж & Co» Андрей Асанов прокомментировал информацию о жалобах зрителей после концерта в Рязани. Напомним, ранее появились сообщения, что солист Сергей Чиграков выступал в нетрезвом виде. Людям такое поведение не понравилось.

По словам Асанова, сдали билеты и потребовали вернуть деньги только два человека из всего зала. Остальные досмотрели выступление до конца.

Сам директор в Рязани не был, но не исключил: что-то могло быть «наверняка не так, как на обычном концерте». Чиграков мог выпить, по словам Асанова, некоторым такое состояние артиста может даже нравиться.

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Говоря о реакции зала на концерт, директор заметил, что мнения разделились примерно поровну. Он также выразил готовность принести извинения тем, кому выступление не понравилось.

В комментариях пользователи сети пишут, что зрители выходили на сцену и пели вместо Чигракова. Также называется цена на билеты — 3500–4000 рублей.

Многие слушатели также выразили недоумение в связи с претензиями к выступлению и раскритиковали самих посетителей концерта.