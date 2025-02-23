Приближается масленичная неделя, главным блюдом которой в России традиционно были блины. Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала «Газете.ру», как сделать блины не только вкусными, но и низкокалорийными, не вредными тем, кто соблюдает диету.

По словам специалиста, классические блины готовятся из муки, молока, сахара и масла. Они богаты простыми углеводами и жирами, но практически не содержат белка и клетчатки, из-за чего быстро вызывают чувство голода.

«В диетическом варианте мы меняем состав, увеличивая содержание белка и полезных микроэлементов, при этом снижая калорийность. Для этого рецепта потребуется всего несколько ингредиентов, рассчитанных примерно на 5–6 блинов», — пояснила Хайкина.

Рецепт диетических блинов:

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2 яйца

100 мл молока (или растительного аналога)

2 ст. л. овсяной муки (можно перемолоть овсянку)

1 ст. л. греческого йогурта

1 ч. л. растительного масла

Щепотка соли и разрыхлителя

Подсластитель (по желанию)

Чтобы приготовить такие блины, нужно взбить яйца с молоком и йогуртом до однородной массы, затем добавить овсяную муку, соль и разрыхлитель, тщательно перемешав все ингредиенты. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и выпекайте блины на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Калорийность одного такого блина составляет примерно 80 ккал, при этом он содержит около 6 г белка, 7 г углеводов и 3 г жиров.

Нутрициолог объяснила, почему эти блины считаются полезными:

Больше белка – яйца и йогурт делают их более сытными, что помогает дольше сохранять чувство насыщения.

– яйца и йогурт делают их более сытными, что помогает дольше сохранять чувство насыщения. Меньше жира – сливочное масло заменяется минимальным количеством растительного.

– сливочное масло заменяется минимальным количеством растительного. Медленные углеводы – овсяная мука вместо пшеничной стабилизирует уровень сахара в крови и предотвращает резкие скачки инсулина.

– овсяная мука вместо пшеничной стабилизирует уровень сахара в крови и предотвращает резкие скачки инсулина. Нет лишнего сахара – можно использовать натуральный подсластитель или подавать блины с фруктами.

«Можно ли худеть и есть блины? Да! Если заменить муку, уменьшить жирность и добавить белок, блины станут не только вкусными, но и подходящими для правильного питания», — подытожила Хайкина.

Между тем, рязанские блины вошли в топ-7 горячих блюд России.