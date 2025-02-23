Приближается масленичная неделя, главным блюдом которой в России традиционно были блины. Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала «Газете.ру», как сделать блины не только вкусными, но и низкокалорийными, не вредными тем, кто соблюдает диету.
По словам специалиста, классические блины готовятся из муки, молока, сахара и масла. Они богаты простыми углеводами и жирами, но практически не содержат белка и клетчатки, из-за чего быстро вызывают чувство голода.
Рецепт диетических блинов:
- 2 яйца
- 100 мл молока (или растительного аналога)
- 2 ст. л. овсяной муки (можно перемолоть овсянку)
- 1 ст. л. греческого йогурта
- 1 ч. л. растительного масла
- Щепотка соли и разрыхлителя
- Подсластитель (по желанию)
Чтобы приготовить такие блины, нужно взбить яйца с молоком и йогуртом до однородной массы, затем добавить овсяную муку, соль и разрыхлитель, тщательно перемешав все ингредиенты. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и выпекайте блины на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.
Калорийность одного такого блина составляет примерно 80 ккал, при этом он содержит около 6 г белка, 7 г углеводов и 3 г жиров.
Нутрициолог объяснила, почему эти блины считаются полезными:
- Больше белка – яйца и йогурт делают их более сытными, что помогает дольше сохранять чувство насыщения.
- Меньше жира – сливочное масло заменяется минимальным количеством растительного.
- Медленные углеводы – овсяная мука вместо пшеничной стабилизирует уровень сахара в крови и предотвращает резкие скачки инсулина.
- Нет лишнего сахара – можно использовать натуральный подсластитель или подавать блины с фруктами.
Между тем, рязанские блины вошли в топ-7 горячих блюд России.