Девочки 2 и 5 лет потерялись в Рязани из-за нетрезвого отца — Евдокимова

По предварительным данным, девочки 2 и 5 лет потерялись на улице в Рязани у нетрезвого отца. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Напомним, дети пришли на АЗС в районе Московского шоссе и обратились за помощью. Работники станции с помощью тревожной кнопки вызвали на место наряд Росгвардии.

По словам Евдокимовой, в настоящее время здоровью сестёр ничего не угрожает. Младшая помещена в Дом ребёнка, старшая находится в центре реабилитации. Проводится проверка.