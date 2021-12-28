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Вторник, 28 декабря, 2021
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Девочки 2 и 5 лет потерялись в Рязани из-за нетрезвого отца — Евдокимова

7info

По предварительным данным, девочки 2 и 5 лет потерялись на улице в Рязани у нетрезвого отца. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Напомним, дети пришли на АЗС в районе Московского шоссе и обратились за помощью. Работники станции с помощью тревожной кнопки вызвали на место наряд Росгвардии.

По словам Евдокимовой, в настоящее время здоровью сестёр ничего не угрожает. Младшая помещена в Дом ребёнка, старшая находится в центре реабилитации. Проводится проверка.

— Родители девочек будут привлечены к ответственности. Ситуацию с девочками держу на контроле, — написала детский омбудсмен. — На этот раз, в том числе благодаря неравнодушным людям, трагедии удалось избежать.

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