Детектив Шумякина обратилась к родным погибшей рязанки Елены Логуновой

Детектив Екатерина Шумякина, которая принимала участие в расследовании пропажи рязанки Елены Логуновой, обратилась к её родным. Напомним, останки Логуновой были обнаружены на прошлой неделе.

— Наташа, Леша, Сергей Юрьевич, Ольга Николаевна, держитесь. Словами нельзя передать всю боль и печаль. Как страшный сон. Вечный покой душе Елены. Горе, ни с чем не сравнимое. У меня нет слов, чтобы уменьшить вашу боль. Крепитесь. Наследие Лены продолжается в ее дочках, — написала Шумякина в своём Telegram-канале.

Ранее СК подтвердил, что найденные в Рязанской области останки принадлежат Логуновой.

Напомним, Елена Логунова пропала летом 2021 года. Долгое время судьба женщины оставалась неизвестной. О ситуации рассказывали федеральные телеканалы, СМИ.

7 октября стало известно об обнаружении останков, которые, предположительно принадлежат Елене. Их нашли в районе села Исады Спасского района. Там находится дача родителей супруга.

Сам Александр Логунов сейчас находится в СИЗО по делу о распространении порнографии.

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