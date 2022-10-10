Детектив Шумякина обратилась к родным погибшей рязанки Елены Логуновой

Детектив Екатерина Шумякина, которая принимала участие в расследовании пропажи рязанки Елены Логуновой, обратилась к её родным. Напомним, останки Логуновой были обнаружены на прошлой неделе.
Ранее СК подтвердил, что найденные в Рязанской области останки принадлежат Логуновой.
Напомним, Елена Логунова пропала летом 2021 года. Долгое время судьба женщины оставалась неизвестной. О ситуации рассказывали федеральные телеканалы, СМИ.
7 октября стало известно об обнаружении останков, которые, предположительно принадлежат Елене. Их нашли в районе села Исады Спасского района. Там находится дача родителей супруга.
Сам Александр Логунов сейчас находится в СИЗО по делу о распространении порнографии.
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