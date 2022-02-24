Депутату рязанской гордумы Александру Бурцеву продлили домашний арест 

Советский районный суд Рязани продлил домашний арест депутату городской Думы Александру Бурцеву до 1 июня 2022 года включительно, сообщает пресс-служба суда.

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Бурцев обвиняется в хищении путем обмана из бюджета Рязани денежных средств с использованием своего служебного положения. Речь идёт о незаконном получении 390 тысяч рублей.

Ранее депутат находился под следствием, но нарушил условия залога.

Александр Бурцев с 2017 года является членом партии «Единая Россия». В 2018 году избран депутатом Рязанской городской Думы третьего созыва.