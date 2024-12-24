Рязанский депутат ответила на обвинения бойцов СВО в адрес сына

Депутат Рязанской областной думы, мать бойца СВО с позывным «Юный», который занял у сослуживцев более миллиона рублей, прокомментировала ситуацию с сыном. Соответствующий пост она оставила на своей страничке «ВКонтакте».
Депутат Рязанской областной думы написала, что ее сын ушел добровольцем на СВО, затем заключил контракт с Минобороны. Во время отпуска он попросил у нее банковскую карточку на месяц.
Депутат попросила все претензии и вопросы направлять непосредственно к сыну или обращаться в компетентные органы для рассмотрения их в правовом поле. Она к ним отношения не имеет.
Напомним, сын депутата Рязанской областной думы занял у сослуживцев в зоне СВО более миллиона рублей. Отдавать деньги он не собирался.