День молодёжи в Рязани: большая программа и споры в соцсетях

В субботу, 29 июня, в Рязани масштабно отпразднуют День молодёжи. Праздничная программа пройдёт в ЦПКиО. В этом году мероприятие стало особенно заметно в информационном поле, благодаря выбору хедлайнера. Им станет исполнитель Chris Yank.
Секретарь епархиального совета Рязанской Митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов возмутился выбором хедлайнера концерта. Пост священник опубликовал ВКонтакте.
Священник отмечает, что сейчас проходит Год семьи и приглашать такого исполнителя за бюджетные деньги странно.
Безусловно, концерты классической музыки и группы «Оттава Ё» собирают своих поклонников, но есть часть молодёжи, которая слушает другую музыку. О них организаторам праздника стоит забыть?!
И ещё один вопрос: так ли уж плох Chris Yank? В комментариях на странице священника его позицию люди поддерживают. Но слушали ли они хоть одну композицию певца?
С помощью поиска можно спокойно найти песни исполнителя. Послушать, и выяснить, что он поёт в основном о любви. Не о сексе, а именно о любви. Конечно, есть композиции достаточно спорные, особенно с точки зрения священника. Но где сказано, что именно их Chris Yank будет исполнять в День молодёжи?
А песня «Питер — это по любви» должна зайти людям всех возрастов, кто был в Санкт-Петербурге и вспоминает этот город с особой теплотой.
Для тех, кому интересны тексты певца, публикуем слова последнего сингла исполнителя.
«Космос»
Я с тобой взлетел
Ты стала моим космосом
И если я упаду Будь моим компасом
И я тебя найду
И охрипшим голосом
Я тебя позову
Только будь моим компасом
Эй давай перейдём на ты
И нарисуем белым мелом наш мир
Я буду самым лучшим
Лучше тех, кто был
Я буду другим
Я заполню всё, что до меня
Было пустым
Я стану стеной твоей
Между нами, на двоих
Самая чистая любовь
Между нами Самая чистая
Самая чистая любовь…