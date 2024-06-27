День молодёжи в Рязани: большая программа и споры в соцсетях

В субботу, 29 июня, в Рязани масштабно отпразднуют День молодёжи. Праздничная программа пройдёт в ЦПКиО. В этом году мероприятие стало особенно заметно в информационном поле, благодаря выбору хедлайнера. Им станет исполнитель Chris Yank.

Секретарь епархиального совета Рязанской Митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов возмутился выбором хедлайнера концерта. Пост священник опубликовал ВКонтакте.

— Погуглил на свою голову… Итак, это автор «бессмертных» хитов: «Сука», «Зацепила», «На заднем» и т. д. и т. п. Алло, зрелищная комиссия города Рязани, или как вас там сейчас называют… Вы серьёзно? — написал Фетисов.

Священник отмечает, что сейчас проходит Год семьи и приглашать такого исполнителя за бюджетные деньги странно.

— И это всё при том, что на любой концерт классической музыки в филармонии билеты улетают за несколько дней… Как улетают билеты на «Отаву Ё» и огромное количество не менее молодежных, но гораздо более культурных проектов, — отмечает Дмитрий Фетисов.

Безусловно, концерты классической музыки и группы «Оттава Ё» собирают своих поклонников, но есть часть молодёжи, которая слушает другую музыку. О них организаторам праздника стоит забыть?!

И ещё один вопрос: так ли уж плох Chris Yank? В комментариях на странице священника его позицию люди поддерживают. Но слушали ли они хоть одну композицию певца?

С помощью поиска можно спокойно найти песни исполнителя. Послушать, и выяснить, что он поёт в основном о любви. Не о сексе, а именно о любви. Конечно, есть композиции достаточно спорные, особенно с точки зрения священника. Но где сказано, что именно их Chris Yank будет исполнять в День молодёжи?

А песня «Питер — это по любви» должна зайти людям всех возрастов, кто был в Санкт-Петербурге и вспоминает этот город с особой теплотой.

Для тех, кому интересны тексты певца, публикуем слова последнего сингла исполнителя.

«Космос»

Я с тобой взлетел

Ты стала моим космосом

И если я упаду Будь моим компасом

И я тебя найду

И охрипшим голосом

Я тебя позову

Только будь моим компасом

Эй давай перейдём на ты

И нарисуем белым мелом наш мир

Я буду самым лучшим

Лучше тех, кто был

Я буду другим

Я заполню всё, что до меня

Было пустым

Я стану стеной твоей

Между нами, на двоих

Самая чистая любовь

Между нами Самая чистая

Самая чистая любовь…