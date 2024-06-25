Вторник, 25 июня, 2024

Хедлайнером Дня молодёжи в Рязани станет Chris Yank

Автор: 7info

Опубликовано

Хедлайнером празднования Дня молодёжи (12+) в Рязани станет исполнитель Chris Yank. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Комитета по делам молодёжи Рязанской области Виталий Косачёв.

Праздник в Рязани отметят в субботу, 29 июня, в Центральном парке культуры и отдыха.

Гостей в ЦПКиО ждут с 8 утра — в это время на ЦСК стартует турнир по мини-футболу.

В 11:00 для всех желающих пройдет мастер-класс по хаус дэнс. Зарегистрироваться нужно заранее.

Торжественное открытие праздника начнётся в 12.00.

В этот день для рязанцев пройдёт фестиваль уличной культуры и спорта «Голос улиц». Параллельно будут действовать ещё три интерактивных пространства и лекторий.

Вечером ожижается финал танцевальных баттлов и вечеринка под открытым небом.

Хедлайнером Дня молодёжи в Рязани станет Chris Yank

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