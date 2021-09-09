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Четверг, 9 сентября, 2021
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Число погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до семи

Елена Лобанова
Число погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до семи
Фото из группы ВК "Подслушано в Ногинске official page"

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В результате взрыва в многоэтажке в Ногинске погибли семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости»

Еще 17 человек пострадали. Из них шестеро находятся в больнице.

Напомним, взрыв прогремел в Ногинске в 06:55 8 сентября. В результате обрушились секции второго и третьего этажей. 

В тот же день нашли тела двух погибших людей. При этом спасатели говорили, что под завалами могут находиться еще граждане. Спустя сутки после трагедии количество погибших увеличилось до семи. 

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва на улице 28 июня.

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