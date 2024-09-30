Понедельник, 30 сентября, 2024

Бывший министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина назначена проректором по образовательной деятельности РГУ

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

https://vk.com/id64857217

30 сентября к исполнению обязанностей проректора по образовательной деятельности Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина приступила Ольга Щетинкина. Об этом сообщил и.о. ректора РГУ Дмитрий Боков на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, ранее Ольга Щетинкина занимала должность министра образования Рязанской области. О том, что она покидает этот пост, стало известно в начале сентября. Также, по словам Дмитрия Бокова, он работал с Ольгой Щетинкиной в составе Попечительского совета РГУ имени С.А. Есенина.

Ольга Сергеевна окончила РГУ и, как подчеркнул и.о. ректора, всегда искренне переживала за судьбу вуза.

— Она прошла значительный профессиональный путь от учителя физики до министра образования региона. Уверен, что большой опыт управления системой образования Рязанской области послужит в деле развития нашего университета, — пишет Дмитрий Боков.

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