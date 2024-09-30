Бывший министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина назначена проректором по образовательной деятельности РГУ

30 сентября к исполнению обязанностей проректора по образовательной деятельности Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина приступила Ольга Щетинкина. Об этом сообщил и.о. ректора РГУ Дмитрий Боков на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, ранее Ольга Щетинкина занимала должность министра образования Рязанской области. О том, что она покидает этот пост, стало известно в начале сентября. Также, по словам Дмитрия Бокова, он работал с Ольгой Щетинкиной в составе Попечительского совета РГУ имени С.А. Есенина.

Ольга Сергеевна окончила РГУ и, как подчеркнул и.о. ректора, всегда искренне переживала за судьбу вуза.