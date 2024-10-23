Среда, 23 октября, 2024
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Бывший глава рязанского Минстроя Василевский обжаловал свой арест

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Валерия Мединская

Бывший министр стройкомплекса Рязанской области Дмитрий Василевский подал апелляцию на свой арест в Облсуд. Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Рассмотрение апелляции назначено на 24 октября.

Напомним, экс-главу рязанского Минстроя Василевского задержали 14 октября. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в период с 2023 по 2024 год бывший чиновник вместе с исполнительным директором коммерческой организации, действуя в сговоре, покровительствовал заключению контрактов подрядными организациями в рамках государственных программ. Подозреваемые также содействовали в беспрепятственной приемке и оплате выполненных работ.

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