Бывший глава рязанского Минстроя Василевский обжаловал свой арест

Бывший министр стройкомплекса Рязанской области Дмитрий Василевский подал апелляцию на свой арест в Облсуд. Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Рассмотрение апелляции назначено на 24 октября.

Напомним, экс-главу рязанского Минстроя Василевского задержали 14 октября. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в период с 2023 по 2024 год бывший чиновник вместе с исполнительным директором коммерческой организации, действуя в сговоре, покровительствовал заключению контрактов подрядными организациями в рамках государственных программ. Подозреваемые также содействовали в беспрепятственной приемке и оплате выполненных работ.