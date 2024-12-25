Известная шаманка и энергопрактик из Бурятии Туяна Шойненова, как и многие другие эзотерики, оставила свой прогноз на наступающий 2025 год. Ясновидящая ответила на вопрос издания «МК в Улан-Удэ» о том, ждать ли нам завершения боевых действий на полях спецоперации.

Шаманка объясняет: в случае с СВО поднялась мощная энергетическая волна. Именно поэтому спецоперация затянулась. По прогнозу Шойненовой, не завершится спецоперация и в 2025 году.

— Дональд Трамп обещал её закончить, и я думаю, что позитивные изменения наступят в том числе и с его участием. Нужно на это надеяться, смотреть очень положительно, — советует шаманка.

Всю ту напряжённость, что в последнее время происходит в мире, Туяна связывает с действиями людей, их состоянием и принятыми ранее решениямм.

— Мы фактически пожинаем плоды своей же деятельности. Каждый человек должен задумываться над тем, для чего он живёт, начало года — самое время вспомнить о своих местах и желаниях, которые не выполнены, и переключиться на них, заняться этим, заняться собой, своим здоровьем. Жить полнокровно, работать на совесть, получать удовольствие, заряжаться энергетически, — заявила провидица.

По её словам, именно такой настрой россиян сделает нашу страну сильной. Вместе с тем Туяна Шойненова рассмотрела шире сферу военных противостояний на 2025 год. Она уверена, что по всему миру продолжат вспыхивать вооружённые конфликты. А что касается ядерной войны, которой людей пугают многие политики и средства массовой информации, её шаманка не увидела.

Примечательно, что прогноз ещё одной шаманки Кажетты Ахметжановой на завершение СВО в 2025 году сходится с прогнозом Туяны Шойненовой. Кажетта в одном из недавних интервью обратила внимание, что не видит завершение спецоперации в 2025 году. Она считает, что общее напряжение продлится вплоть до 2030 года:

— В 2026 году немного остановится на два года, потом всё вернётся обратно, — убеждена Кажетта.

При этом СМИ в последнее время пестрят заявлениями лидеров общественного мнения о том, что именно на 2025 год придётся переговорный процесс, а СВО фактически приближается к своему завершению. Чьи слова в итоге сбудутся — политиков или пророков, нам только предстоит узнать в новом году.