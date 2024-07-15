Понедельник, 15 июля, 2024

Более 30 улиц в Рязани остались без света

Автор: Кристина Аманн

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15 июля более 30 улиц в Рязани остались без света. Об этом сообщает МУП «РГРЭС».

Отмечается, что произошло аварийное отключение электроэнергии. Оно затронуло центр города, микрорайоны Шлаковый и Горрощу.

Света нет на следующих улицах: Спортивная, Спортивный переулок, Скорбященский проезд, Старообрядческий проезд, Халтурина, Введенская, Полевая, Баженова, Светлая, Голенчинское шоссе, Старый сад, Пугачева, Разина, Лизы Чайкиной, Родниковая, Ключевая, Снежная, Братиславская, Семашко, Гагарина, Первый проезд, Ломаносова, Старосадский проезд, Первомайский проспект, Вокзальная, Телевизионная, Трудовая, Рытикова, Космоденьянской, Кошевого, район Голенчино.

Как обеспечить квартиру электричеством при перебоях со светом, читайте в материале по ссылке.

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