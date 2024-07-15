Как обеспечить квартиру электричеством при перебоях со светом 

— Я только вчера сел работать, так у нас опять свет отключили…

— В моем квартале с конца мая чуть ли не каждый три дня вырубают.

— Чувствую, скоро надо генератор покупать.

— Если поставишь в квартире, могут быть проблемы…

Это отрывок из недавнего диалога двух рязанцев, раздраженных и порядком подуставших от регулярных перебоев с электричеством, с конца мая возникающих в различных районах города. О причинах этого блэкаута много говорили чиновники, журналисты и комментаторы всех мастей.

Но быстрых и эффективных рецептов никто не предлагает, а от отсутствия света даже в течение часа тысячи жителей областного центра испытывают не только неудобства, но и несут серьезные потери и убытки, если от наличия электричества напрямую зависит производительность труда. Именно поэтому автор стал задумываться о приобретении и установке генератора, на что получил пессимистичный ответ собеседника…

Генератор проблем

Теоретически бензиновый или дизельный генератор можно установить в городской квартире, ( в загородном, отдельно стоящем доме с участком такая перспектива реальней), правда этот шаг может принести владельцу сразу несколько неприятных моментов.

Во-первых, учитывая громкую работу прибора, обладатель устройства, если хочет избежать дискомфорта и гнева соседей, должен сделать высококачественную шумоизоляцию, которая, скорее всего, будет стоить дороже самого генератора. Во-вторых, выхлопные газы, даже если вынести трубу на улицу, во всех смыслах испортят атмосферу рядом с квартирой.

В-третьих, использование горючего в условиях многоквартирного дома, может вызвать пожар. Три явных минуса в нашем случае явно перевешивают выгоду от пользования электричеством в момент, когда у других его нет.

Подстанция в соседней комнате

Но достойная альтернатива генераторам есть. Это мини-электростанции, то есть портативные источники питания с розетками и разъемами для зарядки различных гаджетов. По сути подобный прибор можно назвать накопителем энергии, к которому при необходимости можно подключить бытовую технику, осветительные приборы, другие полезные устройства.

Зарядить автономный источник питания можно от розетки, автомобильного прикуривателя или даже от солнечной батареи. Использовать такую электростанцию можно не только в квартире, но и и на даче, в походе, в гараже, мастерской или офисе. Но если вы хотите подключить к ней не только лампы, но и мощные электроприборы, мощность такого устройства должна быть не ниже 2-2,5 киловатт.

Чтобы прибор служил долго и надежно, выдерживал много зарядных циклов, специалисты рекомендуют станции, оснащенные литиевыми батареями типа LiFePO4. Чем больше у устройства розеток и разъемов для зарядки при сопоставимой мощности, тем выше его функциональность

А чем мощнее станция, тем она габаритней. При покупке уточните, на какую максимальную нагрузку рассчитано устройство и сколько времени оно может бесперебойно выдавать электричество. Большой плюс, если прибор оснащен удобной ручкой для переноски и колесиками для перемещения, светодиодным фонарем и инвертором, который обеспечивает питанием, имеющееся в квартире оборудование высоко мощности.

Но прежде чем решиться на приобретение, стоит помнить, что частые отключения света в Рязани вряд ли будут продолжаться годами, а цены на мощные, экологичные накопители электроэнергии, которые можно использовать в квартире, стартуют от 50 тысяч рублей.