Беженцев из ДНР и ЛНР готовы разместить в Рязани и Сасове

Пункты временного размещения беженцев из Донецка и Луганска развернут в Рязани, Сасове, поселке Солотча, в Рязанском, Спасском районах, сообщила пресс-служба правительства региона.

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Ранее стало известно о введении режима повышенной готовности.

Профильным министерствам совместно с представителями малого и среднего бизнеса поручено решить вопросы возможности предоставления временной работы для приехавших, жилья, поставок продовольствия, предметов первой необходимости. Эвакуированным могут оказать материальную помощь.