Среда, 9 октября, 2024

Белки, живущие в жилых комплексах «Зелёного сада» в Рязани, готовятся к зиме

Автор: Алексей Самохин

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Пушистые зверьки стали появляться во дворах два года назад. Сейчас их около 20, они постоянно проживают на территории пяти жилых комплексов.

Для белок оборудованы специальные вольеры с домиками, веревочными лестницами и беговыми колёсами. Рацион питания тоже продуман. В него входят фундук, грецкие и кедровые орехи, сырые семечки и фрукты. Дополнительно белочкам дают кальций и витамин Д.

В конце осени у пушистых зверьков много забот. Нужно утеплить домик соломой и проверить, достаточно ли запасов. Белок кормят хорошо и регулярно, но инстинкт всё равно заставляет набивать домик орехами и подсушивать яблоки между ветвей туи. Ещё зверькам нужно поменять шубку с рыжей на серую — более тёплую, чтобы подходила к сезону.

Сотрудники ГК «Зелёный сад» ухаживают за белками с большим вниманием. И очень просят жильцов не кормить животных продуктами, вредными для их здоровья. Это арахис, миндаль, жареные, солёные и сладкие орехи любого вида, чипсы, сухарики, хлеб. Такое угощение может привести к гибели зверька.

Хотите, чтобы у вас во дворе жили белочки? Переезжайте в дома «Зелёного сада»!

Все подробности по телефону 8(4912) 77-77-77.

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