Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на женщину в Рязани

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи собак на жительницу Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о нападении на рязанку появилась в социальных сетях. Местные жители сообщили, что стая псов в этом месте появляется регулярно.

Ранее региональное управление Следкома инициировало проверку на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Теперь Бастрыкин поручил начать расследование уголовного дела.