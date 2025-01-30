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Александр Бастрыкин, фото: t.me/infocentrskrf
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на женщину в Рязани

Алексей Самохин

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи собак на жительницу Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о нападении на рязанку появилась в социальных сетях. Местные жители сообщили, что стая псов в этом месте появляется регулярно.

Ранее региональное управление Следкома инициировало проверку на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Теперь Бастрыкин поручил начать расследование уголовного дела.

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