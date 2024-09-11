Среда, 11 сентября, 2024

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела мигранта-педофила

Автор: Алексей Самохин

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Александр Бастрыкин потребовал отчёт о ходе расследования уголовного дела, связанного с преступлениями против несовершеннолетних в Рязанской области.

Следственные органы Следственного комитета России по Рязанской области расследуют дело о совершении гражданином Узбекистана насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних детей (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и развратных действий по отношению к ним (ч. 2 ст. 135 УК РФ).

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину предоставить отчёт о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом Следственного комитета России.

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