Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела мигранта-педофила

Александр Бастрыкин потребовал отчёт о ходе расследования уголовного дела, связанного с преступлениями против несовершеннолетних в Рязанской области.

Следственные органы Следственного комитета России по Рязанской области расследуют дело о совершении гражданином Узбекистана насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних детей (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и развратных действий по отношению к ним (ч. 2 ст. 135 УК РФ).

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину предоставить отчёт о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом Следственного комитета России.