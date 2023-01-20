Известный в России астролог Михаил Левин в эфире программы телеведущего Андрея Малахова на канале «Россия 1» рассказал, какими он видит дальнейшие отношения нашей страны Западом, в частности с США и крупными европейскими странами.

Левин подтвердил уже звучавшее ранее заявление: Россия пойдёт своим путём, и ей придётся за это поплатиться. Правда, в отличие от Штатов и Евросоюза, наша страна не будет применять агрессивные методы геополитики.

– Мы становимся лидером человечества, но это не происходит в одну секунду. Поэтому мы отвернёмся от Запада, но не будем вбивать дубы по границам, – предрекает Левин.

В 2023 году, по его мнение, противостояние со Штатами ослабеет, ведь они потеряют былое величие. Не исключено, что в поисках лучшей жизни некоторые люди начнут переезжать именно в Россию.

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