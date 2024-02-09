Предстоящее новолуние 9 февраля кардинально поменяет жизнь многих людей. Рождённые под тремя знаками испытают вспышки яркой и страстной любви, которые повлияют на их судьбу. О том, кому уже в ближайшие дни обернётся большая любовная удача, рассказала астролог Юлия Лифанова в интервью wday.ru.

Успех в любовных делах ждёт Львов. В их судьбе намечается фантастическое знакомство, которое сможет изменить их взгляд на жизнь. Некоторые представители этого знака даже не будут подозревать, что с определённым человеком их свяжут любовные отношения.

Важное любовное знакомство также ждёт Тельцов. Причём этот человек будет значительно выше по статусу, богаче и влиятельнее. Может завязаться служебный роман! В феврале представители этого знака начнут смотреть на отношения по-другому: им захочется ощущать свободу и лёгкость.

Овны станут инициативными в знакомствах. Их охватит волна сильных чувств, которая одарит мощной энергией. Высока вероятность встретить любимого человека на работе или в общественном месте.

Ранее астролог Екатерина Максимова назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в феврале. Во-первых, речь идёт об Овнах. Увеличатся их собственные заработки причём из не самых очевидных источников. Представителями этого знака, кстати, не придётся прилагать к этому дополнительные усилия. Вопрос решится самостоятельно.

Во-вторых, трансформация финансового положения ожидает Козерогов. Они смогут увеличить доход на инвестициях, а кто-то, быть может, получит приличную сумму от родственников. Чтобы не растерять полученное, астролог советует Козерогам воздержаться от больших трат. Особое значение финансы в феврале 2024 года будут иметь для Водолеев. Но просто так заработать или с легкостью получить деньги не получится. Необходимо приложить усилия, и тогда кошелёк представителей этого знака станет заметно толще.

В свою очередь астролог Богдан Глоба обратил внимание на то, что Меркурий перешёл в знак Водолея. По всей видимости, этот аспект принесёт людям серьёзные трансформации.

Водолейский Меркурий сподвигает думать о большом, ставить далекоидущие цели и реализует планы в коллективе. Эти тенденции всеобъемлющи и зарождаются как в умах индивидов, так и проецируются на массовые события.

— Этот Меркурий изменит многое. Устоявшиеся процессы и прижившиеся нормы отживают и сменяются новаторством, смелыми и дерзкими идеями. Конечно, время покажет, к добру ли такие перемены, но формулировка «не попробуешь — не узнаешь» в данном случае отыгрывает на все сто процентов, — пишет астролог.

Тем, у кого Меркурий в натальной карте находится в Водолее, период дает прекрасную возможность реализовать задуманное и привлечь к своим идеям как можно больше сторонников. Так что действовать этим людям надо прямо сейчас и не терять времени.