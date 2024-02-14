Среда, 14 февраля, 2024

Астролог Глоба предупредил о необычных последствиях перехода Марса в знак Водолея

Автор: 7info7

Опубликовано

Марс перешел в знак Водолея и пробудет в этом знаке до 23 марта. О том, как этот переход повлияет на людей, в своём telegram-канале рассказал астролог Богдан Глоба.

Время пребывания красной планеты в гостях у воздушного знака, конечно, переменит как силовой, так и энергетический вектор. И самое главное: мечтающим о долгосрочных проектах этот Марс поможет найти в силы для их реализации и обрести союзников.

Самим же Водолеям Марс дает очередной карт-бланш на претворение в жизнь планов и установок. Еще больше это влияние ощутят те, у кого в натальной карте Марс находится в Водолее.

Водолейский Марс позитивен и дружественен, дает неплохой заряд сил. Действует эта сила порывами и мощными вспышками.

Помните, однако, что ничего ниоткуда не берется и никуда не девается. Контролируйте расход своей внезапно появившейся энергии и не слишком-то уповайте на ее вечность. Несмотря на то, что в моменте сила кажется бесконечной.

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