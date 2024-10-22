В Екатеринбурге студентка взяла кредит на 1,5 млн рублей ради возлюбленного-альфонса

В Екатеринбурге студентка взяла кредитов на 1,5 млн рублей ради своего любимого мужчины, пишет URA.RU.

После того, как возлюбленный, обещавший вернуть деньги, не сдержал своего обещания, 23-летняя девушка обратилась в полицию.

Студентка познакомилась с парнем на год старше в общей компании. У молодых людей начался роман. Через пару месяцев мужчина попросил в долг 200 тыс рублей, девушка перевела деньги с кредитки.

Вскоре кавалер объявил: им надо расстаться, на нем висит долг в 850 тысяч. Боясь потерять возлюбленного, студентка взяла крупный кредит под залог квартиры.

Несколько месяцев девушка снабжала парня деньгами, общая сумма потраченного составила миллион 610 тысяч рублей. После обманутая дама написала заявление на альфонса в полицию.

Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве, парень частично признал вину.