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Ансамбль народной музыки «Ока» устроил рязанцам незабываемый концерт

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26 августа в камерном зале Филармонии состоялся невероятный музыкальный вечер в контексте Международного Форума «Юность древних городов». В рамках международного фестиваля «Дивные гости» ансамбль народной музыки «Ока» и юные виртуозы Рязанской области подарили слушателям незабываемые музыкальные номера.

Ансамбль народной музыки «Ока» устроил рязанцам незабываемый концерт
Ансамбль народной музыки «Ока» устроил рязанцам незабываемый концерт
Ансамбль народной музыки «Ока» устроил рязанцам незабываемый концерт
Ансамбль народной музыки «Ока» устроил рязанцам незабываемый концерт
Ансамбль народной музыки «Ока» устроил рязанцам незабываемый концерт
Ансамбль народной музыки «Ока» устроил рязанцам незабываемый концерт
Ансамбль народной музыки «Ока» устроил рязанцам незабываемый концерт

Зрители погрузились в волшебный мир звуков древних народных инструментов. Это гусли, домра, балалайка и множество других. Каждая нота, каждый аккорд переплетались в гармонии, создавая неповторимую атмосферу. А вокалисты народного и академического пения завораживали своим исполнительским талантом.

Никто из присутствующих не мог остаться равнодушным. Исполнители получили заслуженные овации, а некоторых из них даже пригласили на бис.

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