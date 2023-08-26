Ансамбль народной музыки «Ока» устроил рязанцам незабываемый концерт

26 августа в камерном зале Филармонии состоялся невероятный музыкальный вечер в контексте Международного Форума «Юность древних городов». В рамках международного фестиваля «Дивные гости» ансамбль народной музыки «Ока» и юные виртуозы Рязанской области подарили слушателям незабываемые музыкальные номера.

Зрители погрузились в волшебный мир звуков древних народных инструментов. Это гусли, домра, балалайка и множество других. Каждая нота, каждый аккорд переплетались в гармонии, создавая неповторимую атмосферу. А вокалисты народного и академического пения завораживали своим исполнительским талантом.

Никто из присутствующих не мог остаться равнодушным. Исполнители получили заслуженные овации, а некоторых из них даже пригласили на бис.

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