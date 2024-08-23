Легендарная провидица из Болгарии Ванга оставила после себя множество пророчеств, которые сбылись. Слепой прорецательнице удавалось заглядывать в самую глубину человеческих душ, а ещё описывать события, которые произойдут с людьми.

Конечно, все пророчества Ванга давала в особой метафорической форме. Они преисполнены образами, которые, на первый взгляд, сложно серьёзно воспринимать. Но в итоге все эти образы в реальности обрели прототипы.

Многочисленные прогнозы Ванги волнуют журналистов по всему миру. Буквально недавно New York Post написали, что прорицательница обещала конец света в 2025 году. Давайте разберёмся, что скрывается за этим предсказанием.

Кто такая Ванга и чем она известна?

Полное имя Ванги — Вангелия Пандева Гуштерова, урождённая Сурчева, по другим данным — Димитрова. Она родилась в 1911 году, скончалась в 1996 году. Ванга — слепая болгарская провидица, предсказания которой до сих пор пользуются известностью и отражают происходящие в мире события.

Считается, что Ванга обладала даром предвидения с юных лет. С детства она исцеляла людей, давала ценные советы и указания на будущее, которые затем непременно сбывались. Слухи о чудесах Ванги разлетелись быстро. Когда она стала взрослой, за советом и помощью к ней стали стекаться люди из различных уголков мира.

Изначально Ванга жила в болгарском городе Петрич. Посетителей она принимала в своём доме. Затем желающих познакомиться с провидицей стало так много, что для них построили отдельную гостиницу. Попасть к Ванге было не так просто. Она принимала ограниченное количество посетителей в день, записаться к ведунье можно было только через секретарей. Известность Ванги была настолько высока, а влияние настолько сильно, что государство даже платило ей зарплату.

С 1970-х годов до своей Ванга жила и принимала людей в селе Рупите, которое находится в 11 километрах от Петрича. В Рупите был построен дом Ванги.Сейчас там находится музей. Рядом с домом Ванги находится источник Рупите, которому она приписывала целебные свойства.

Кто из известных людей приезжал к Ванге?

К Ванге за всю её жизнь приезжало множество известных людей, как из Болгарии, так и из других стран. Это политики Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко, Михаил Горбачёв, деятели культуры Алла Пугачёва, Вячеслав Зайцев, Юрий Яковлев, Элизабет Тейлор, Арнольд Шварцнеггер, Пауло Коэльо, Фредди Меркьюри.

Не все из перечисленных людей лично встречались с Вангой. Некоторые из них отправляли ей письма или просили о помощи через посредников.

Какие предсказания Ванги сбылись?

Сторонники и почитатели Ванги утверждают, что она точно предсказала многие события:

Распад СССР. Вангелия утверждала, что Советский Союз «распадётся как мокрый дом».

Чернобыльская катастрофа. Считается, что Ванга предупреждала о «большой беде», которую связывают с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Теракты 11 сентября. Ванга якобы предсказала «ужас в Америке», который интерпретируют как теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Смерть принцессы Дианы. Существует мнение, что Ванга предсказала гибель принцессы Дианы в 1997 году.

Конец света в 2025 году: что говорила Ванга?

Прогноз Ванги американские журналисты ретранслируют с некоторым содроганием:

— Таинственная целительница, умершая в 1996 году, оставила предсказания, которые до сих пор вызывают ожидания у её последователей. Хотя нет официальных записей её предчувствий, одно из жутких пророчеств Ванги, недавно вновь всплывшее на поверхность, утверждает, что конец света наступит именно в 2025 году, — говорится в публикации.

Ванга утверждала: в 2025 году Земля вступит в апокалиптическую фазу, и конфликт в Европе может уничтожить население континента. А в 2033 году таяние полярных льдов приведёт к резкому повышению уровня мирового океана.

Но стоит отметить, что события, которые, возможно, произойдут в 2025 году, станут только первым шагом к апокалипсису. Конец человечества должен будет быть вызван космическим событием «невообразимых масштабов» ближе к шестому тысячелетию нашей эры.

Чем завершится 2024 год, по версии Ванги?

Ванга предупреждала человечество, что Деревянный Дракон обрушит на мир страшные стихийные бедствия. Всё вокруг буквально будет сотрясаться:

— И горе будет людям! — говорила она.

Спровоцировать страшные события может астероид, который упадёт в Тихий океан. Из-за этого возникнут цунами.

Звучали из уст Ванги слова о ходе противостояния Запада и Востока. Конечно, в свою бытность Ванга предсказала спецоперацию на Украине и конфронтацию России и НАТО весьма туманно. Но уже сейчас мы можем соотнести её предсказания с реальными событиями. По словам Ванги, происходящие события в итоге поменяют ход истории. О завершении противостояния можно будет говорить, когда к власти придёт некий «восьмой». Но о ком именно говорила Ванга, пока непонятно. Кто-то считает, что точку в конфликте может поставить президент России.

В-третьих, В 2024 году, согласно пророчествам Ванги, Европу ждёт тяжелый кризис, а одного из президентов США свалит с ног тяжелый недуг. Кстати, фактически так и произошло. Президент США Джо Байден заболел короновирусом и снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. А сейчас дорабатывает, можно сказать, последние дни в президентском кресле.

— России этот год будет не легче, чем все предыдущие 1200 лет! Не легче, но и не сложнее других, — предупредила провидица.

Кстати, нельзя не вспомнить ещё одно яркое пророчество Ванги. Касается оно, по всей видимости, завершения спецоперации на Украине.

— Проблемы у Киева продлятся не более двух лет. В морозы начнётся, в жару закончится и двух лет не пройдёт, — сказала Ванга.

При этом мы видим, что срок СВО преодолел отметку 2 года.

Было ещё одно яркое пророчество Ванги для России на 2024 год. «Кум Ванги» Сергей Косторной в эфире шоу «Пусть говорят» рассказал о пасхальном пророчестве ведуньи:

— Будут сладкие куличи на Пасху, точнее, приятные вести. Это ведь очередной год пяти двоек, он несёт приятные новости. Например, два Дня Победы будут праздновать в 2024-м, — обещала Ванга.

Надеемся, что это предсказание всё же предупредилит завершение 2024 года, и российские бойцы одержат победу в противостоянии уже в этом году.