Александра Шерина зарегистрировали кандидатом в депутаты Рыбновского городского поселения

19 июля территориальная избирательная комиссия Рыбновского района приняла решение о регистрации Александра Шерина в качестве кандидата в депутаты совета депутатов Рыбновского городского поселения по второму многомандатному избирательному округу. Об этом он сообщил 7info.

Александр Шерин — известный политик, военный. Был депутатом Госдумы от Рязанской области. Долгое время состоял в ЛДПР. В прошлом году вступил в партию «Справедливая Россия — За Правду».

В 2022 году Шерин отправился служить в зону СВО.



