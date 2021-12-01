Адвокат рассказал, почему рязанку Елену Логунову ищут в Магаданской области

Адвокат Максим Калинов считает, что появление информации о поиске Елены Логуновой в Магаданской области может быть частью федеральной рассылки по региональным управлениям МВД. Об этом он заявил YA62.ru.

Юрист представляет интересы Наталии Кошелевой, матери пропавшей рязанки. Он отметил, что информации о возможном нахождении Логуновой в этом регионе России нет.

Напомним, мать двоих детей Елена Логунова пропала летом. Информации о местонахождении молодой женщины нет. Сегодня утром ориентировку на розыск пропавшей опубликовал сайт УМВД Магаданской области.