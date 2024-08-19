Адвокат Михаила Ефремова не подтвердил информацию о возможном УДО в декабре

Юрий Падалко, адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, опроверг информацию о возможном условно-досрочном освобождении (УДО) артиста в декабре.

В беседе с 5-tv.ru юрист отметил, что работа над подготовкой документов для подачи заявления на УДО еще продолжается, и необходимые медицинские справки пока не готовы.

Падалко также подтвердил, что у Ефремова действительно есть проблемы со здоровьем, связанные с челюстью и зубами, но слухи о головных болях и головокружении не подтвердил.

Актер находится за решеткой уже около четырех лет, отбывая наказание за аварию, в результате которой погиб курьер из Рязанской области Сергей Захаров.

Хотя семья погибшего дала положительное заключение на УДО, адвокат Александр Добровинский ранее сообщил, что поведение Ефремова в колонии не было примерным, что может стать препятствием для его освобождения.