Понедельник, 19 августа, 2024

Адвокат Михаила Ефремова не подтвердил информацию о возможном УДО в декабре

Автор: 7info

Опубликовано

Юрий Падалко, адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, опроверг информацию о возможном условно-досрочном освобождении (УДО) артиста в декабре.

В беседе с 5-tv.ru юрист отметил, что работа над подготовкой документов для подачи заявления на УДО еще продолжается, и необходимые медицинские справки пока не готовы.

Падалко также подтвердил, что у Ефремова действительно есть проблемы со здоровьем, связанные с челюстью и зубами, но слухи о головных болях и головокружении не подтвердил.

Актер находится за решеткой уже около четырех лет, отбывая наказание за аварию, в результате которой погиб курьер из Рязанской области Сергей Захаров.

Хотя семья погибшего дала положительное заключение на УДО, адвокат Александр Добровинский ранее сообщил, что поведение Ефремова в колонии не было примерным, что может стать препятствием для его освобождения.

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