Адвокат Калинов объяснил, почему его коллега защищает мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой

«Хотелось бы отметить, что сейчас в интернете есть много негативных отзывов в отношении моего коллеги адвоката Ивана Беззубцева. Якобы, как он может защищать Александра Логунова? Данные негативные отзывы связаны с тем, что некоторые люди попросту не понимают суть адвокатской работы. Адвокат просто выполняет свою работу, независимо от того, одобряет он поступок своего клиента или нет, как относится к самому человеку. Это просто работа. Так же, как у врача, который лечит и преступников тоже», — сказал адвокат корреспонденту издания.