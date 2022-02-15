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Вторник, 15 февраля, 2022

Адвокат Калинов объяснил, почему его коллега защищает мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой

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Адвокат Калинов объяснил, почему его коллега защищает мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой

Александр Ильин

Адвокат Максим Калинов, представляющий интересы родителей пропавшей рязанки Елены Логуновой, объяснил, почему его коллега юрист Иван Беззубцев выступает на стороне защиты мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой Александра, пишет YA62.ru. 

«Хотелось бы отметить, что сейчас в интернете есть много негативных отзывов в отношении моего коллеги адвоката Ивана Беззубцева. Якобы, как он может защищать Александра Логунова? Данные негативные отзывы связаны с тем, что некоторые люди попросту не понимают суть адвокатской работы. Адвокат просто выполняет свою работу, независимо от того, одобряет он поступок своего клиента или нет, как относится к самому человеку. Это просто работа. Так же, как у врача, который лечит и преступников тоже», — сказал адвокат корреспонденту издания.

Ранее Калинов раскрыл детали встречи со следователем СК РФ по делу Логуновой.

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