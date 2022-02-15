Адвокат Калинов объяснил, почему его коллега защищает мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой

На главнуюНовости РязаниАдвокат Калинов объяснил, почему его коллега защищает мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой Александр Ильин15.02.2022 17:24VK Facebook Telegram WhatsApp Viber Распечатать Twitter Email Адвокат Максим Калинов, представляющий интересы родителей пропавшей рязанки Елены Логуновой, объяснил, почему его коллега юрист Иван Беззубцев выступает на стороне защиты мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой Александра, пишет YA62.ru. «Хотелось бы отметить, что сейчас в интернете есть много негативных отзывов в отношении моего коллеги адвоката Ивана Беззубцева. Якобы, как он может защищать Александра Логунова? Данные негативные отзывы связаны с тем, что некоторые люди попросту не понимают суть адвокатской работы. Адвокат просто выполняет свою работу, независимо от того, одобряет он поступок своего клиента или нет, как относится к самому человеку. Это просто работа. Так же, как у врача, который лечит и преступников тоже», — сказал адвокат корреспонденту издания.Ранее Калинов раскрыл детали встречи со следователем СК РФ по делу Логуновой.Новости СМИ2 Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ruПредыдущая статьяВ Рязани покажут отреставрированную версию «Крёстного отца» Комментарии для сайта Cackle