Увидеть КВН и умереть!

«Камызяки», «Парапапарам», «СОК» – думаю, каждый второй знает, что это за команды. Ведь вот уже на протяжении десятков лет по воскресеньям вся страна садится у экранов телевизоров, чтобы насладиться игрой лучших юмористов страны. Узнав, что появилась возможность побывать вживую не просто на игре, а на полуфинале Высшей Лиги, я незамедлительно ответил «Да», собрал вещи и уже был в предвкушении этого дня. Но я ещё не знал, что ждало меня впереди…

Помните, Радищев писал: «О, природа, колико ты властительна!»? В этой поездке я полностью осознал, о чем писал автор в «Путешествии из Петербурга в Москву». Подарив нам очень холодное лето, природа решила поиздеваться и осенью. Только представьте: вы едете в теплом, комфортабельном поезде, а за окном метелит снег. Выглядит волшебно, но не тогда, когда деревья ещё одеты в свой желтый наряд.

Но все мысли о холодах уходят в пустоту с осознанием того, что сегодня исполнится твоя мечта детства. Поэтому ты, как ошпаренный, мчишься на место проведения полуфинала. На этот раз им стал Театр Российской Армии. Величественный снаружи и невероятно красивый внутри – тот, кто был в нем, прекрасно меня поймёт.

Нервозности, как ни странно, не было. Вот нисколько. Я, в первую очередь, осознавал, что я на работе. Но все перевернула ситуация, о которой я буду рассказывать своим детям и внукам. Чтобы вы понимали, все члены жюри, приглашенные звёзды и люди высших чинов заходили в театр через служебный вход. Для того чтобы попасть в зал, им было необходимо подняться на лифте. И вот я захожу в него и слышу знакомый голос одного из членов жюри. «Подождите, пожалуйста, Миша, давай быстрее». И вот едем в лифте: Юлий Гусман, мэтр клуба веселых и находчивых, Михаил Галустян, думаю, тоже не нуждается в представлении, и я. Признаюсь, в голове было только одно: «Что вообще происходит?»

Игра. ««Так-то», «Будем дружить семьями», «Сборная Снежногорска». Это кто вообще? И вы хотите сказать, что это полуфинал Высшей Лиги? Где «Пирамида», где «Станция Спортивная», РУДН в конце концов? Да, КВН уже не тот». Конечно, я утрирую, но эти мысли возникли у меня после представления участников полуфинала. Я никогда так не ошибался.

Всю игру я просидел в «синем море» – так можно назвать фан-сектор самой успешной команды КВН Рязанской области. До такой высокой стадии никому ещё не удавалось дойти. Ровно до этого года.

Не знаю, как остальным, но мне за наших парней уж точно не было стыдно. Искромётный юмор, смешные миниатюры и сценки, ну и конечно, «Расплескалась синева» в конкурсе одной песни – «Умные люди» с честью и достоинством представили наш регион на таком важном для них мероприятии.

Время идёт, команды приходят и уходят, но уровень юмора остается тем же самым. Да, может, мы уже не увидим наших кумиров из Сухума, Томска или Тюмени. Но ничто не вечно. На их смену приходят молодые, амбициозные ребята. И ведь так происходит уже на протяжении 58 лет. КВН, как дорогое вино, – с годами только крепчает. Может, за это мы его и любим?

Николай Трубин