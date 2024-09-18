Среда, 18 сентября, 2024

90 тысяч рязанцев привились от гриппа

Автор: 7info7

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Image by Freepik

В Рязанской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщается на сайте правительства.

На сегодняшний день от гриппа привилось более 90 тысяч человек. Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников отметил, что в регион поступило около 300 тысяч доз вакцины против гриппа.

Специалисты напоминают о важности соблюдения профилактических мер против ОРВИ. В числе рекомендаций: чаще мыть руки, при необходимости носить маски, вести здоровый образ жизни, избегать мест массового скопления людей. При первых симптомах необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Напомним, что в Рязанской области за прошедшую неделю число заболевших ОРВИ и гриппом выросло на 30%. Зарегистрировано 5 329 случаев заболевания, эпидемиологический порог превышен почти на четверть.

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