Трое детей утонули в Рязанской области с начала купального сезона

С начала купального сезона в Рязанской области утонули 8 человек. Об этом 10 июля написала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Среди погибших было трое детей. Одна из последних трагедий произошла на Солдатском пруду в Рязани. 7 дней искали 15-летнюю девушку, которая пошла здесь купаться и пропала. Спустя неделю в пруду обнаружили ее тело.

Главное управление МЧС России по Рязанской области просит отдыхающих на воде не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не играть в воде в игры, связанные с захватом человека.