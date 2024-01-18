3-летний ребёнок умер, отравившись пересоленной в 100 раз котлетой

В Енисейском районе завершено расследование уголовного дела по факту смерти малолетнего ребёнка от острого отравления, сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Обвиняемым по делу проходит отец 3-летнего мальчика, 36-летний житель деревни Айдара. Утром 1 ноября 2023 года ребёнок, находившийся дома с родителями, старшей сестрой и 3 братьями, съел домашнюю котлету. После этого мальчик почувствовал себя плохо. Через несколько часов пациент скончался в местном фельдшерско-акушерском пункте.

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По версии следствия, обвиняемый накануне вечером вместе с женой приготовил дома колбасу из мясного фарша с добавлением специй. Чтобы сохранить цвет продукта и для его большей сохранности «кулинар» добавил нитритную соль. Правда, в 100 раз превысил максимально допустимый уровень ее содержания в продукте. Из остатков фарша на следующий день супруга приготовила котлеты, одна из которых убила её сына.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти ребенка явилось острое отравление нитритами.

Уголовное дело Следком направил в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.