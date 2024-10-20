Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил в эфире журналиста Александра Шелеста** (признан в России иностранным агентом), что риторика Владимира Зеленского во время презентации «плана победы» указывает на то, что начался поиск виновных за возможное поражение, к которому Киев уже готовится. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Риторика Зеленского — это максимальное повышение напряженности,» — сказал Арестович. По его словам, Зеленский пытается мобилизовать своих сторонников, утверждая, что у него был точный план действий для достижения победы, но Запад помешал его реализации.

Арестович добавил, что в Офисе Зеленского осознают, что представленный план невыполним, однако это позволяет частично переложить ответственность за неудачу на Запад. Он также отметил, что упоминание Зеленским ядерного оружия в Брюсселе не случайно. По его мнению, таким образом Киев напоминает Западу о Будапештском меморандуме, по которому Украина отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, но в итоге не получила должной защиты.

«Зеленский намекает, что Запад должен разделить с нами ответственность за возможное поражение,» — пояснил Арестович.

Он также подчеркнул, что такие заявления указывают на то, что те, кто пишет речи для Зеленского, уже рассматривают возможность поражения, поскольку поиск виновных обычно предвещает негативный исход.

«То, что произойдет к Новому году, будет воспринято как поражение,» — заключил Арестович.

*внесен в России в список террористов и экстремистов

**признан в России иностранным агентом.