Морозы достигли минус 20 градусов в европейской части России этой ночью

Воскресным утром европейская часть России встретила первые серьёзные холода сезона. О наступлении 20-градусных морозов сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Тёплая ночь в столице

Москва оказалась в привилегированном положении — облачность словно укрыла город тёплым одеялом. Базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала минимальную температуру на отметке +5,0°. Остальные станции мегаполиса показали похожую картину: от +3,4° в Бутове до +6,0° на Балчуге. В Новой Москве столбики термометров остановились на +3,4°.

Практически вся Московская область тоже сохранила плюсовые значения. Ближе всего к нулевой отметке подобрались Черусти с минимумом +0,1°. Единственным исключением стал Талдом — этот северный подмосковный город отметил ночной минимум на уровне -1,5°.

Холодное пробуждение соседних областей

Соседние северные и восточные территории почувствовали дыхание настоящей зимы гораздо отчётливее. Тверская область встретила утро с заморозками до -3,0°. В Ярославской и Ивановской областях термометры опустились до -3,7°. Владимирская область стала самым холодным местом Центрального федерального округа — там зафиксировали -4,0°.

Двадцатиградусные морозы на севере

Настоящий холод обрушился на северо-восток европейской России. Впервые нынешней осенью отметка в минус двадцать была преодолена сразу в двух регионах — Ненецком автономном округе и Республике Коми.

Посёлок городского типа Елецкий в Коми зафиксировал -21,1°. Ещё суровее оказалась ночь в вахтовом посёлке Харъяга Заполярного района Ненецкого АО — там морозы окрепли до -21,3°.

Днём столичный регион продолжит обходиться без значительных осадков. Температура воздуха установится в диапазоне от +4° до +9°.