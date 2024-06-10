Понедельник, 10 июня, 2024

11 июня в Рязанской области ожидаются грозы и до +32 градусов

Автор: 7info7

Опубликовано

Image by Freepik

11 июня в Рязанской области сохранится жара. Вместе с тем синоптики обещают жителям региона грозы. Прогноз публикует ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ночь будет тёплой, столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Днём они достигнуть показателей от +27 до +32 градусов. Ожидаются также грозы. При грозах возможен сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 м/с.

Отметим, что сильная жара оказывает неприятное воздействие не только на людей, но и на животных. В частности случиться тепловой удар может у собаки. Рассказываем, как понять, что ваша собака перегрелась и нуждается в помощи.

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