11 июня в Рязанской области ожидаются грозы и до +32 градусов

11 июня в Рязанской области сохранится жара. Вместе с тем синоптики обещают жителям региона грозы. Прогноз публикует ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ночь будет тёплой, столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Днём они достигнуть показателей от +27 до +32 градусов. Ожидаются также грозы. При грозах возможен сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 м/с.

Отметим, что сильная жара оказывает неприятное воздействие не только на людей, но и на животных. В частности случиться тепловой удар может у собаки. Рассказываем, как понять, что ваша собака перегрелась и нуждается в помощи.