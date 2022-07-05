«Звонок родителям»: в полиции предупредили о новой схеме мошенничества.

Сотрудники отдела МВД по Октябрьскому району Рязани раскрыли мошенничество против 69-летней рязанки. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области. Злоумышленники задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

Пенсионерка из Рязани заявила в полицию о пропаже с её банковского счёта 27 тысяч рублей. В ходе общения с женщиной оперативники выяснили, что недавно в её квартиру приходила незнакомая пара – парень и девушка. Они попросили у пенсионерки сотовый телефон для срочного звонка родителям, сообщив, что их мобильники разрядились.

Женщина поверила незнакомцам и отдала им свой сотовый телефон. После недолгого телефонного разговора в присутствии пенсионерки парень и девушка вернули мобильник и ушли. Полицейские уверили пострадавшую, что именно в момент якобы телефонного разговора злоумышленники перевели сбережения с её счёта в банке на свой счёт. Это подтвердила история банковских операций.

По описанию незнакомцев оперативники узнали 28-летнего жителя Рязанской области и его 26-летнюю подружку. Ранее они привлекались к ответственности за незаконное хранение наркотиков и хищения. Причём мужчина подозревается в совершении аналогичного мошенничества с сотовым телефоном.

Сотрудники полиции нашли подозреваемых и установили их причастность к совершению мошенничества. Похищенные деньги задержанные потратили на покупку запрещённых веществ.

Статья, вменяемая задержанным, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.