Звёзды дискотек 1990-х стали зарабатывать больше

Забытые ранее артисты вновь вернулись на сцену, заменив уехавших из России. Вместе с ними вернулась мода на диско, пишут «Известия».

По данным концертного директора Кая Метова, гонорар певца вырос на 25%. Точную сумму Вадим Приймак не называет, ссылаясь на коммерческую тайну. Известно, что билеты на концерт артиста продают за 1-3,5 тыс рублей.

Приймак работает с несколькими артистами. И признается, что в рост пошли Алиса Мон, Наталья Гулькина, группа «Комбинация».

По мнению музыкального эксперта Евгения Сафронова, популярность звезд 90-х неслучайна.

— Кай Метов, Алиса Мон, Наталья Гулькина, Руслан Алехно, Григорий Гладков, Юрий Лоза и многие другие — это опытные профессионалы, отлично работают с публикой, — считает Сафронов.

Промоутеры работают с теми, кто лучше продаётся.