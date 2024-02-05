Понедельник, 5 февраля, 2024
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Звёзды дискотек 1990-х стали зарабатывать больше

7info
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Забытые ранее артисты вновь вернулись на сцену, заменив уехавших из России. Вместе с ними вернулась мода на диско, пишут «Известия».

По данным концертного директора Кая Метова, гонорар певца вырос на 25%. Точную сумму Вадим Приймак не называет, ссылаясь на коммерческую тайну. Известно, что билеты на концерт артиста продают за 1-3,5 тыс рублей.

Приймак работает с несколькими артистами. И признается, что в рост пошли Алиса Мон, Наталья Гулькина, группа «Комбинация».

По мнению музыкального эксперта Евгения Сафронова, популярность звезд 90-х неслучайна.

— Кай Метов, Алиса Мон, Наталья Гулькина, Руслан Алехно, Григорий Гладков, Юрий Лоза и многие другие — это опытные профессионалы, отлично работают с публикой, — считает Сафронов.

Промоутеры работают с теми, кто лучше продаётся.

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